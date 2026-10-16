اتصال بين الوزير روبيو والرئيس عون: لضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها

أجرى وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو محادثة مع الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون عن مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات التابعة لحزب الله.

وأوضح مسؤول في الوزارة أنّ روبيو حثّ عون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن شحن المتفجرات وتحمل تكلفتها وتوجيهها.

وشدّد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله “أمر ينبغي أن لا يكون وارد الحدوث على الإطلاق".

كما حثّ روبيو على التواصل العسكريّ المباشر بين الجيش اللبنانيّ و القوات الإسرائيلية "لفض النزاع".

وقال مسؤول في حزب الله ومصدر أمنيّ لبنانيّ لرويترز إنّ المتفجرات المصادرة كانت معدة للاستخدام في طائرات مسيرة ملغومة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأكّدت الرئاسة اللبنانية إن عون أبلغ روبيو بأن "الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر

المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب".

ولفتت إلى أنّ عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على البلدات والقرى في جنوب لبنان و"التوقف عن أعمال التجريف

وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم".