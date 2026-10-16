بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة

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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من قصر بعبدا: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات لدى الجمهورية اللبنانية ودولة قطر تسعى لتقديم حلول متكاملة في هذا المجال