رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبناني

رئيس الوزراء القطري إلتقى صباح اليوم في مقر إقامته في أوتيل فينيسيا قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير

رئيس الوزراء القطري إلتقى صباح اليوم في مقر إقامته في أوتيل فينيسيا قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من قصر بعبدا: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات لدى الجمهورية اللبنانية ودولة قطر تسعى لتقديم حلول متكاملة في هذا المجال