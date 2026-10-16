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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبناني

خبر عاجل
2026-10-16 | 05:14
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبناني
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبناني

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