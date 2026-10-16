رئيس الوزراء القطري إلتقى صباح اليوم في مقر إقامته في أوتيل فينيسيا قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: دولة قطر تدعم لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية وأن يكون هناك انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأن يتم تسليم العهدة الى الجيش اللبناني

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