سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: قطر ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل لمشروع الكهرباء من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة

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رئيس الوزراء القطري ​محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من السراي: نقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة على المنطقة كلّها ونتظلّع دائماً إلى ترسيخ الشراكة بين البلدين في كلّ القطاعات