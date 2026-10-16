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سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: مشروع متكامل يطال مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل ويقوم هذا المشروع على نموذج للتصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية

خبر عاجل
2026-10-16 | 07:45
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سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: مشروع متكامل يطال مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل ويقوم هذا المشروع على نموذج للتصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية
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سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: مشروع متكامل يطال مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل ويقوم هذا المشروع على نموذج للتصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية

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سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: قطر ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل لمشروع الكهرباء من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة
سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: يسرّني أن أعلن أنه بفضل رعايتكم ومتابعتكم الشخصية قد بتنا قريبين من التوصل الى مشروع بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان
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