معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو يزور لبنان نهاية هذا الأسبوع

رئيس الوزراء القطري: لضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل كل الأفرقاء وانسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة والالتزام بما تم الاتفاق عليه ونعمل بالتنسيق مع أميركا ليكون هناك عمل لإعادة إعمار الجنوب بشكل يسمح بعودة النازحين

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