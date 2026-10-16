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o
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معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو يزور لبنان نهاية هذا الأسبوع
خبر عاجل
2026-10-16 | 09:43
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معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو يزور لبنان نهاية هذا الأسبوع
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للـLBCI:
الخارجية
الفرنسية
لبنان
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