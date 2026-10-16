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وصول الجيش لمؤازرة دورية تابعة لقسم المباحث الجنائية بعدما حاصرها مسلحون تابعون لحزب الله وانسحاب المجموعات المسلحة
خبر عاجل
2026-10-16 | 10:52
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وصول الجيش لمؤازرة دورية تابعة لقسم المباحث الجنائية بعدما حاصرها مسلحون تابعون لحزب الله وانسحاب المجموعات المسلحة
خبر عاجل
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