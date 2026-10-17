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لقاء مطوّل ونقاش صريح بين رجي وعراقجي حول الملفات العالقة بين لبنان وإيران

خبر عاجل
2026-10-17 | 16:50
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لقاء مطوّل ونقاش صريح بين رجي وعراقجي حول الملفات العالقة بين لبنان وإيران
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لقاء مطوّل ونقاش صريح بين رجي وعراقجي حول الملفات العالقة بين لبنان وإيران

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بغداد، وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء المطوّل، نقاش صريح للغاية في مختلف المواضيع، كما جرى التداول في سبل معالجة الأمور العالقة بين البلدين.

أخبار لبنان

خبر عاجل

يوسف رجي

عباس عراقجي

لبنان

إيران

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