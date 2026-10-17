عون خلال استقباله وفداً وزارياً فرنسياً برئاسة جان نويل بارو: الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي في تامبا في ٢٠ تشرين الأول لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة على أمل تحقيق نتائج تنسجم مع اتفاق الإطار

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وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نقل خلال لقائه عون تحيات ماكرون وتأكيده وقوف فرنسا إلى جانب لبنان واستمرارها في تقديم الدعم له في المجالات كافة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين