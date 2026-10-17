وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نقل خلال لقائه عون تحيات ماكرون وتأكيده وقوف فرنسا إلى جانب لبنان واستمرارها في تقديم الدعم له في المجالات كافة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين

بارو خلال لقائه عون: دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره وأمنه ثابت وهي ملتزمة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١

بارو خلال لقائه عون: دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره وأمنه ثابت وهي ملتزمة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١

عون خلال استقباله وفداً وزارياً فرنسياً برئاسة جان نويل بارو: الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي في تامبا في ٢٠ تشرين الأول لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة على أمل تحقيق نتائج تنسجم مع اتفاق الإطار