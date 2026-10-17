بارو خلال لقائه عون: لضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة وفرنسا مستعدة للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار

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