بارو أكد خلال لقائه عون أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد واستعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان

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عون: لبنان يرغب بالتمديد للقوات الدولية أو استمرارها في مهامها الأمنية خلال العام ٢٠٢٧ المحدد لانسحابها ويرحب إذا تعذر ذلك بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً بالجنوب وتمنع الفراغ ووضع الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي بالمناطق المحتلة