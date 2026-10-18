طارق متري للجزيرة: لم نحرز أي تقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحزب الله لم يعلن قبوله بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة رغم موافقته على البيان الوزاري

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