طارق متري للجزيرة: طلبنا من إيران تعيين سفير جديد في بيروت ونعمل حاليا على تسوية الملف الدبلوماسي

أعلن مكتب محافظ إسطنبول الأحد ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي تضرب المدينة منذ الأربعاء إلى خمسة قتلى ومفقودَين.



وأوضح المكتب أن فرق البحث عثرت الأحد على جثة مراد باباجانوف، الذي فُقد إثر فيضانات الأربعاء في منطقة كاغيت هانه، ما رفع عدد القتلى في المدينة إلى خمسة أشخاص.



وبحسب قناة "إن تي في" التركية الخاصة، فإن الرجل البالغ 30 عاما يحمل جنسية تركمانستان.



وقال محافظ إسطنبول داود غول إن شخصين آخرين ما زالا في عداد المفقودين.



وتسببت الأمطار الغزيرة، التي اشتدت ليل السبت الأحد، بفيضانات جديدة في مدينة كوجالي المجاورة في شمال غرب البلاد، وفي منطقة بنديك بإسطنبول.



وجرفت المياه ليل السبت الأحد سيارة تقل ثلاثة أشخاص في منطقة غبزة بكوجالي.xcx