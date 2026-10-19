وثيقة اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن قطر ستبني محطتين لتوليد الطاقة وستوقع اتفاقية توريد غاز مسال لمدة 20 عاما مع لبنان

وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمّن إنشاء محطّتَي كهرباء جديدتين تعملان بنظام الدورة المركّبة الأولى في دير عمار والثانية في الزهراني بقدرة إنتاجية تبلغ 825 ميغاواط لكلّ منهما

وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمّن إنشاء محطّتَي كهرباء جديدتين تعملان بنظام الدورة المركّبة الأولى في دير عمار والثانية في الزهراني بقدرة إنتاجية تبلغ 825 ميغاواط لكلّ منهما

وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري