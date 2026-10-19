وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمّن إنشاء محطّتَي كهرباء جديدتين تعملان بنظام الدورة المركّبة الأولى في دير عمار والثانية في الزهراني بقدرة إنتاجية تبلغ 825 ميغاواط لكلّ منهما

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وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمن إبرام اتفاقية مدّتها 20 عاماً بين "قطر للطاقة" ولبنان لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية