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وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمن إبرام اتفاقية مدّتها 20 عاماً بين "قطر للطاقة" ولبنان لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية

وثيقة اطلعت عليها رويترز: الخطة تتضمن إبرام اتفاقية مدّتها 20 عاماً بين "قطر للطاقة" ولبنان لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بطاقة تبلغ 3.5 ملايين متر مكعب يومياً إضافةً إلى استخدام خط الغاز العربي عبر سوريا بطاقة تبلغ 4.5 ملايين متر مكعب يومياً