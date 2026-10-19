وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": إتفاق ١٧ أيار عام ١٩٨٣ أفضل من اتفاق الإطار اليوم وأنا كنت من المشاركين في "تحطيم" 17 أيار

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