وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": مصير الجنوب هو مصير غزة وأتمنى ألا يتوسّع "الخط الأصفر"

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وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": اليوم هناك صراع دولي على المنطقة وليس فقط على لبنان وإسرائيل تريد استخدام لبنان وأميركا أيضا وفي نفس الوقت إيران... فإلى متى سنبقى أدوات؟