وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": ما هي أوراق الضغط التي يملكها لبنان؟ لا شيء... وفي الأمس ترامب أعطى تفويضا مطلقا لنتنياهو

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وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": الوفد التفاوضي اللبناني ذهب إلى أحضان ماركو روبيو وأقولها مجدداً: لا مانع لدي بالاطار الثلاثي إن كان سيؤدي إلى الانسحاب الاسرائيلي