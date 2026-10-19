وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": الوفد التفاوضي اللبناني ذهب إلى أحضان ماركو روبيو وأقولها مجدداً: لا مانع لدي بالاطار الثلاثي إن كان سيؤدي إلى الانسحاب الاسرائيلي

التالي

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": الوفد المفاوض أخطأ بالحسابات ولا أؤمن بهم، فهم ظنوا أنه وبتوقيع الاطار الثلاثي يأتي الانسحاب وهذا ما لم يحصل وهم لا يعترفون بالخطأ