وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": الوفد المفاوض أخطأ بالحسابات ولا أؤمن بهم، فهم ظنوا أنه وبتوقيع الاطار الثلاثي يأتي الانسحاب وهذا ما لم يحصل وهم لا يعترفون بالخطأ

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أؤمّن لسيمون كرم وندى معوض فهم أخطئوا بالحسابات السياسية ولكن الوقت ليس للدخول في حساسيات داخلية فالوحدة الوطنية والحوار أهم

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أؤمّن لسيمون كرم وندى معوض فهم أخطئوا بالحسابات السياسية ولكن الوقت ليس للدخول في حساسيات داخلية فالوحدة الوطنية والحوار أهم

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": الوفد التفاوضي اللبناني ذهب إلى أحضان ماركو روبيو وأقولها مجدداً: لا مانع لدي بالاطار الثلاثي إن كان سيؤدي إلى الانسحاب الاسرائيلي