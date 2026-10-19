وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": هناك من يدعون إلى ترحيل الشيعة إلى العراق وعلى هذه الدعاية أن تتوقف ونحن مع لبنان الكبير وهو بخطر

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