وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": أعوّل على الوعود القطرية في موضوع الكهرباء فالدولة العربية الوحيدة التي تفكّر اليوم بلبنان هي قطر أما في السعودية فهنالك مشاكل اليوم

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": أعوّل على الوعود القطرية في موضوع الكهرباء فالدولة العربية الوحيدة التي تفكّر اليوم بلبنان هي قطر أما في السعودية فهنالك مشاكل اليوم

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": هناك من يدعون إلى ترحيل الشيعة إلى العراق وعلى هذه الدعاية أن تتوقف ونحن مع لبنان الكبير وهو بخطر