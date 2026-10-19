وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": أعوّل على الوعود القطرية في موضوع الكهرباء فالدولة العربية الوحيدة التي تفكّر اليوم بلبنان هي قطر أما في السعودية فهنالك مشاكل اليوم

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك