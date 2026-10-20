الجيش الإسرائيلي: الجيش اللبناني أخفق في معالجة موقع عسكري مهم لحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلانه ذلك

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الجيش الإسرائيلي: بموجب تفاهمات عام 2024 كان الجيش اللبناني مسؤولاً عن التحرك ضد وجود الأسلحة والبنية التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب إلا أن هذه المسؤولية لم تُنفّذ بالشكل المطلوب ما أتاح له مواصلة التسلّح وبناء البنية التحتية العسكرية