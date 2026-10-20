الجيش الإسرائيلي: بموجب تفاهمات عام 2024 كان الجيش اللبناني مسؤولاً عن التحرك ضد وجود الأسلحة والبنية التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب إلا أن هذه المسؤولية لم تُنفّذ بالشكل المطلوب ما أتاح له مواصلة التسلّح وبناء البنية التحتية العسكرية

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الجيش الإسرائيلي: في كانون الأول 2025 أُحيل موقع عسكري في منطقة كفرا جنوب لبنان كان حزب الله يستخدمه لتخزين الأسلحة إلى الجيش اللبناني لمعالجته عبر آلية المراقبة التي تقودها الولايات المتحدة وأعلن الجيش لاحقاً أنه عالج الموقع