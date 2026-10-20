الجيش الإسرائيلي: الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ الكامل والشامل لجميع المهام الموكلة إليه

الجيش الإسرائيلي: بعد مرور أشهر عدة تبيّن أن حزب الله واصل العمل في الموقع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية منه بشكل مستقل للحفاظ عليها ضمن قدرات المنظمة العسكرية وتمكّن من استخدام الموقع لأغراضه الخاصة

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