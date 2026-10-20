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الجيش الإسرائيلي: نتوقع من الجيش اللبناني التحرك بحزم وفاعلية أكبر للوفاء بمسؤولياته ومنع وجود أسلحة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-10-20 | 03:23
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الجيش الإسرائيلي: نتوقع من الجيش اللبناني التحرك بحزم وفاعلية أكبر للوفاء بمسؤولياته ومنع وجود أسلحة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
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