معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج سيتوجه إلى المجلس الدستوري عند الحادية عشرة والنصف حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه للبحث في قانون العفو العام وسيدلي الحاج بتصريح بعد اللقاء

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك