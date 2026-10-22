سلام: حصرية السلاح في يد الدولة أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها بالذات في قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطنيّ فضلًا عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لتشرين الثاني 2024

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سلام: هذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية والذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأكّدته حكومتنا في بيانها الوزاريّ وعبارة "حصرًا" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه