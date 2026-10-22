سلام: أفيدكم بأنني ووزير الطاقة قد أحرزنا تقدّمًا كبيرًا في مباحثاتنا مع الجانب القطريّ في شأن العرض الإطاريّ المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء

سلام: قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدليّ أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده

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