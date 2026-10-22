سلام: قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدليّ أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده

سلام: أفيدكم بأنني ووزير الطاقة قد أحرزنا تقدّمًا كبيرًا في مباحثاتنا مع الجانب القطريّ في شأن العرض الإطاريّ المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء

سلام: أفيدكم بأنني ووزير الطاقة قد أحرزنا تقدّمًا كبيرًا في مباحثاتنا مع الجانب القطريّ في شأن العرض الإطاريّ المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء

سلام: تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك تحت أي ذريعة كانت لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة ويهدّد أمن المواطنين ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة