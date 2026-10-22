سلام: الجهات القطرية تتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أيّ كلفة استثمارية مسبقة مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقرارًا وبكلفة أقل للمواطنين ويقوم الوزير بمتابعة الجوانب التقنية وعند الاكتمال سنعرضه على مجلس الوزراء

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