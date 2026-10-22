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مصادر وزارية: مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ قرار بمتابعة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر تباعًا في ضوء تقدم مراحل التحقق نظرًا لاهميته لاحالته الى المجلس العدليّ
خبر عاجل
2026-10-22 | 12:09
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مصادر وزارية: مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ قرار بمتابعة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر تباعًا في ضوء تقدم مراحل التحقق نظرًا لاهميته لاحالته الى المجلس العدليّ
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انسحاب وزراء القوات من الجلسة بسبب عدم إحالة قضية المتفجرات الى المجلس العدلي
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