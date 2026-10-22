مصادر وزارية: مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ قرار بمتابعة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر تباعًا في ضوء تقدم مراحل التحقق نظرًا لاهميته لاحالته الى المجلس العدليّ

انسحاب وزراء القوات من الجلسة بسبب عدم إحالة قضية المتفجرات الى المجلس العدلي

انسحاب وزراء القوات من الجلسة بسبب عدم إحالة قضية المتفجرات الى المجلس العدلي

سلام: الجهات القطرية تتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أيّ كلفة استثمارية مسبقة مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقرارًا وبكلفة أقل للمواطنين ويقوم الوزير بمتابعة الجوانب التقنية وعند الاكتمال سنعرضه على مجلس الوزراء