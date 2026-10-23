سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": كان لا بد من وضع خطة لشبكة حديثة ومنتظمة من النقل العام تربط المناطق اللبنانية بعضها ببعض وتصل القرى والبلدات بمراكز الأقضية والمحافظات وتسهّل التنقل داخل المدن الكبرى

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": إن تحسين النقل العام يشكّل وسيلة عمليّة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فرص العمل وتقريب الخدمات ممن يحتاجون إليها وهو من أكثر المجالات التي يمكن أن يشعر فيها الناس بأثر الإصلاح