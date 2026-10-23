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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا وتنقل أكثر من 8000 راكب يوميًا ونعمل على إطلاق 5 مسارات إضافية قريبًا جدًا