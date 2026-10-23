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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

خبر عاجل
2026-10-23 | 03:56
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وزير الأشغال خلال لقاء &quot;نحو تطوير النقل المشترك في لبنان&quot;: النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا
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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا وتنقل أكثر من 8000 راكب يوميًا ونعمل على إطلاق 5 مسارات إضافية قريبًا جدًا

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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": هذه الخطة المتكاملة للنقل العام ستكلف الدولة ١٦ مليون دولار بالإضافة إلى دعم المانحين وهو الأمر الذي تبنته الحكومة والرئيس سلام ووزير المالية
سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": كان لا بد من وضع خطة لشبكة حديثة ومنتظمة من النقل العام تربط المناطق اللبنانية بعضها ببعض وتصل القرى والبلدات بمراكز الأقضية والمحافظات وتسهّل التنقل داخل المدن الكبرى
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