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البطريرك الراعي: نشهد بيعا متزايدا للأراضي لكننا ندعو بإلحاح إلى عدم التسرّع في بيعها وعدم التفريط بها فهي ذاكرة وجذور وهوية ومستقبل وما نخسره منها اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا
خبر عاجل
2026-10-25 | 05:55
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البطريرك الراعي: نشهد بيعا متزايدا للأراضي لكننا ندعو بإلحاح إلى عدم التسرّع في بيعها وعدم التفريط بها فهي ذاكرة وجذور وهوية ومستقبل وما نخسره منها اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا
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البطريرك الراعي: ما يجري على الحدود اللبنانية قضية لا يمكن التقليل من خطورتها وتكرار محاولات تهريب المتفجرات والسلاح يكشف أن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى مدخل لتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد لذلك فضبط الحدود هو جزء من حماية كل لبنان
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