وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": هذه الخطة المتكاملة للنقل العام ستكلف الدولة ١٦ مليون دولار بالإضافة إلى دعم المانحين وهو الأمر الذي تبنته الحكومة والرئيس سلام ووزير المالية

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا

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