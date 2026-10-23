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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": هذه الخطة المتكاملة للنقل العام ستكلف الدولة ١٦ مليون دولار بالإضافة إلى دعم المانحين وهو الأمر الذي تبنته الحكومة والرئيس سلام ووزير المالية
خبر عاجل
2026-10-23 | 04:40
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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": هذه الخطة المتكاملة للنقل العام ستكلف الدولة ١٦ مليون دولار بالإضافة إلى دعم المانحين وهو الأمر الذي تبنته الحكومة والرئيس سلام ووزير المالية
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وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": النقل المشترك أصبح ضرورة إقتصادية وإجتماعية ومسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل وقد تمكنا من إعادة تشغيل خدمات النقل المشترك وتوسيعها تدريجيًا واليوم تعمل نحو 60 حافلة على 12 مسارًا
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