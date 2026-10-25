البطريرك الراعي: حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها شرط أساسي لقيام دولة قادرة وعادلة تتولى وحدها مسؤولية الأمن والسلم ولا نريدها دولة قوية على المواطن وضعيفة أمام الفوضى بل دولة تحمي المواطن وتضبط حدودها وتطبّق القانون على الجميع وتصون السيادة والحقوق

البطريرك الراعي: ما يجري على الحدود اللبنانية قضية لا يمكن التقليل من خطورتها وتكرار محاولات تهريب المتفجرات والسلاح يكشف أن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى مدخل لتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد لذلك فضبط الحدود هو جزء من حماية كل لبنان

السابق