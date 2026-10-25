الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا مطار الرياض وقاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوب السعودية

البطريرك الراعي: حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها شرط أساسي لقيام دولة قادرة وعادلة تتولى وحدها مسؤولية الأمن والسلم ولا نريدها دولة قوية على المواطن وضعيفة أمام الفوضى بل دولة تحمي المواطن وتضبط حدودها وتطبّق القانون على الجميع وتصون السيادة والحقوق

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