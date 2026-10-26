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رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لـ عشرين 30: اتأمل الّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة ونطلب منه مجدّدًا كما طلبنا من السيد حسن عدم دخول الحرب
خبر عاجل
2026-10-26 | 15:50
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رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لـ عشرين 30: اتأمل الّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة ونطلب منه مجدّدًا كما طلبنا من السيد حسن عدم دخول الحرب
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