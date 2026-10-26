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الأردن يعلن أسماء مهاجمي الكنيسة الثلاثة المنتمين الى عائلة واحدة ويتهمهم بـ"حمل الفكر التكفيري"
خبر عاجل
2026-10-26 | 08:19
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الأردن يعلن أسماء مهاجمي الكنيسة الثلاثة المنتمين الى عائلة واحدة ويتهمهم بـ"حمل الفكر التكفيري"
أعلن مدير الأمن العام في الأردن اللواء عبد الله المعايطة الإثنين أسماء مهاجمي الكنيسة الثلاثة في محافظة الكرك والمنتمين الى عائلة واحدة، متهما إياهم بـ"حمل الفكر التكفيري".
وقال المعايطة في مؤتمر صحافي إن "منفذي الإعتداء الإرهابي جميعهم من عائلة واحدة، إثنان منهم شقيقان والثالث نسيبهما وهم :هزاع زيدان محمد ومشعل زيدان محمد واحمد سامي حسين، وجميعهم يحملون الفكر التكفيري ويقطنون جنب بلدة الحمود".
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