باسيل لـ عشرين 30: أقدّر موقف وليد جنبلاط «العاقل» في هذه المرحلة ولديه مقاربة واعية تحمي مجتمعه والبلد ومن الضروري أن نلتقي جميعًا

باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل

باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل

باسيل لـ عشرين 30: قلت إنني لست مرشحًا للرئاسة لأنّه يجب انتظار الظروف المناسبة ولا مشكلة شخصية مع الرئيس نواف سلام لكن هناك خلافًا على أمور اتفقنا عليها ولم ينفّذها