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باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل

خبر عاجل
2026-10-26 | 16:06
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باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل
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باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل

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باسيل لـ عشرين 30: أقترح أن يكون هناك قرار بتكليف قوات دولية متوازنة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة مهمّتها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمانتها انتشار الجيش اللبناني وتمكينه بما يلزم بما يعني حصر السلاح
باسيل لـ عشرين 30: أقدّر موقف وليد جنبلاط «العاقل» في هذه المرحلة ولديه مقاربة واعية تحمي مجتمعه والبلد ومن الضروري أن نلتقي جميعًا
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