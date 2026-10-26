باسيل لـ عشرين 30: أنا خائف من تضخيم موضوع «متفجرات ضهر البيدر» والاختلاف على القضاء ولست في موقع تحديد هدف الحادثة فأصحابها أعلنوا هدفها

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باسيل لـ عشرين 30: هناك أجواء أمنية غير جيّدة في البلد فلنوقف التحريض والشعبوية والمزايدة على رئيس الجمهورية فهو ورئيس الحكومة الأكثر مضيًا في موضوع سلاح حزب الله