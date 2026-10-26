باسيل لـ عشرين 30: أقترح أن يكون هناك قرار بتكليف قوات دولية متوازنة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة مهمّتها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمانتها انتشار الجيش اللبناني وتمكينه بما يلزم بما يعني حصر السلاح

باسيل لـ عشرين 30: أنا خائف من تضخيم موضوع «متفجرات ضهر البيدر» والاختلاف على القضاء ولست في موقع تحديد هدف الحادثة فأصحابها أعلنوا هدفها

باسيل لـ عشرين 30: أنا خائف من تضخيم موضوع «متفجرات ضهر البيدر» والاختلاف على القضاء ولست في موقع تحديد هدف الحادثة فأصحابها أعلنوا هدفها

باسيل لـ عشرين 30: باتفاق الاطار لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا وهناك موقف اميركي اسرائيلي حاسم لعدم التجديد لليونيفيل