باسيل لـ عشرين 30: لا علاقة جيدة مع حزب الله اليوم ونحن نتكلّم مع الجميع ولا نريد عداءً داخليًا

باسيل لـ عشرين 30: تأتيني يوميًا تنبيهات أمنية وأنا من الذين يحقّ لهم أن يكون بالهم مشغولًا ألم تسمعوا مثلًا التهديدات في موضوع العفو؟ أقول: أوقفوا التحريض ولنكن هادئين في مقاربة المرحلة

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