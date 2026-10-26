باسيل لـ عشرين 30: "ابن الدولة وابن الجيش غير ابن الميليشيا" ونحن كمسيحيين علينا مسؤولية

باسيل لـ عشرين 30: يمكن حلّ مشكلة اكتظاظ السجون بالاقتراح الذي تقدّمنا به وبطعننا في موضوع العفو «فهذا إنجاز لكلّ البلد»

باسيل لـ عشرين 30: يمكن حلّ مشكلة اكتظاظ السجون بالاقتراح الذي تقدّمنا به وبطعننا في موضوع العفو «فهذا إنجاز لكلّ البلد»

باسيل لـ عشرين 30: لا علاقة جيدة مع حزب الله اليوم ونحن نتكلّم مع الجميع ولا نريد عداءً داخليًا